Предварительное слушание дела Марии Хачатурян началось в Бутырском суде. Прямая трансляция

Предварительное слушание по делу одной из сестер Хачатурян началось в Бутырском суде. Обвинения в отношении самой младшей девушки — Марии — рассматривают отдельно. В момент совершения преступления ей еще не было 18 лет.

Дело сестер Хачатурян передала суд Генеральная прокуратура. Перед этим ведомство отказалось изменить квалификацию уголовного дела на «необходимую самооборону». Девушек обвиняют в убийстве по предварительному сговору. При этом двое из них в момент преступления «могли осознавать фактический характер совершаемых действий».

Предварительные слушания по делу пройдут 28 июля. В этот же день состоится рассмотрение дела Марии Хачатурян.

Рассмотрение дел старших сестер запланировано на 11:00 31 июля.