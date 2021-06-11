Предустановленные шпионские приложения нашли в смартфонах Samsung

Специалист по безопасности и основатель компании Oversecured Сергей Тошин еще в феврале нашел шпионские приложения среди предустановленного ПО в смартфонах Samsung. С их помощью хакеры могли просматривать SMS-сообщения. На это обратил внимание сайт Bleeping Computer.

Как пишет сайт, эти приложения установили на девайсы не на заводе, а перед продажей. Их как следует спрятали.

«Ошибка нулевого дня на всех устройствах Samsung: установка сторонних приложений и предоставление им прав администратора устройства (разрешения они не запрашивают). Это также приводит к тому, что все другие приложения удаляются», — написал Тошин.

Инженер обнаружил уязвимости с помощью приложения-сканера, которое создал специально. Он отправил отчеты о трех самых опасных проблемах в Sаmsung и за каждый из них компания ему заплатила 7000, 5460 и 4850 долларов. Сейчас все ошибки устранили.

В апреле американская юридическая фирма Hagens Berman подала на Samsung в суд из-за дефекта стекла на камерном блоке смартфона Galaxy S20 — оно начинало самопроизвольно трескаться.