Предупреждения о росте цен на рыбу назвали манипуляцией ради выгоды владельцев незаходных судов

Владельцы незаходных судов просто не желают работать в равных условиях, поэтому запугивают ростом цен на дешевую рыбу. В реальности проблемы никакой нет. Добывать рыбу в российских водах таким судам никто не запрещает, но пробел в законе есть. Об этом «360» рассказал президент Ассоциации судовладельцев рыбопромышленного флота Алексей Осинцев.

«Запугивание ростом цен — это лишь инструмент манипуляции, стремление уклониться от работы в равных условиях с другими участниками отрасли, продолжать эксплуатировать российские водные биоресурсы без учета интересов государства», — пояснил Осинцев.

По словам собеседника, получение разрешений на промысел после захода таких судов на российскую территорию создаст равные прозрачные условия для всех участников рынка.

«Речь идет не о запрете промысла судами, построенными или отремонтированными за рубежом, а лишь о необходимости их периодического захода в домашние порты», — добавил Осинцев.

Он подчеркнул, что цена на рыбу складывается из разных факторов. Таможенные платежи судовладельцев не играют в этом большой роли, а незаходных судов менее 10% в морском промысловом флоте.

Ранее РБК сообщил, что крупные добытчики рыбы могут отказаться от вылова дешевой иваси из-за нового требования о таможенном декларировании незаходных судов, которые построили или купили за рубежом и обслуживают в иностранных портах. В Росрыболовстве уверили, что дешевая рыба из-за этого дорожать не будет.