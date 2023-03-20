Общество 20 марта 2023, 18:43 Предупреждение о лавиноопасности в горах объявили в Краснодарском крае

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Штормовое предупреждение о лавиноопасности в горах объявили на территории Краснодарского края. Об этом сообщил сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

По прогнозам, риск схода снега сохраняется для высот на уровне выше 2,5 тысяч метров. Предупреждение вступает в силу с вечера понедельника и будет действовать до вечера среды.

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Как сообщил RT, спасатели попросили местных жителей и туристов не выходить в горы.

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