Предупреждающую информацию предложили включить в рекламу ставок на спорт

Член Общественной палаты Султан Хамзаев направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина письмо, в котором предложил обязать букмекерские компании включать в свою рекламу предупреждение о негативных последствиях азартных игр. Об этом сообщил RT.

Хамзаев заметил, что при привлечении новых клиентов реклама ставок на спорт не знакомит людей с негативными последствиями: развитие зависимости и психических расстройств, а также обесценивание профессиональных, семейных и социальных ценностей.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность обязать букмекерские компании выделять 25% времени рекламного ролика на телевидении и радио, а также 25% площади баннерной рекламы в сети интернет под предупреждающую информацию о негативных последствиях зависимости от азартных игр», — отмечается в обращении.