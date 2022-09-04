Общество 04 сентября 2022, 15:43 Поделиться Telegram

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Viber Патриарх Кирилл призвал богатых делиться с бедными, чтобы не попасть в ад Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал жадность путем в ад РИА «Новости»

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пригрозил адом богатым людям, которые не делятся с нуждающимися. Глава Русской православной церкви напомнил о необходимости помогать на проповеди после воскресной литургии в храме Христа Спасителя, сообщил ТАСС.

Нежелание делиться предстоятель РПЦ назвал путем в ад.

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«Если богатый человек не видит скорби другого и не помогает — это, ясно, путь в сторону от Бога, от Христа и его царства. Чем больше у человека денег, тем больше ответственности за это его земное существование», — отметил патриарх Кирилл.

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По его словам, «обладание богатством становится оправданным», если человек способен отдать значительную часть своих средств другим — нуждающимся или страдающим.

Оправдание богатству предстоятель РПЦ увидел в том, что люди перестают завидовать человеку. В будущем оно способно «обратиться во благо, если здесь служит благу других людей».

Ранее патриарх Кирилл рассказал, что хорошая одежда — это грех, а его популяризация «крышу сносит».

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