Представлены 50 легендарных брендов России

Россияне сами отбирали претендентов на это звание, они же выступили в качестве жюри. На все это ушло более полугода. Соотечественники должны были определить, какие 50 брендов можно считать символами страны.

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Изначально россияне перечислили свыше тысячи любимых российских брендов. До этапа голосования дошли 131 из них, а потом список сократился до нужных 50. В итоговый рейтинг попали разные бренды, он состоит из любимых наименований пищевых продуктов, аэропортов, авиакомпаний, университетов, парков, театров, техники, заводов, телепередач.

Победителей народного голосования пригласили 5 декабря на площадку Московского ипподрома на церемонию награждения. Премии вручил главный редактор и генеральный директор Издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин.

Голоса за самые крупные бренды, которые появились в СССР и перекочевали на территорию России, отдали пять миллионов человек.