  • Представление прокуратуры по Устинову поступило в Мосгорсуд

    20 сентября 2019, 10:27

    Андрей Иванов

    Мосгорсуд получил представление Генпрокуратуры на приговор актеру Павлу Устинову. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
    Представление прокуратуры по Устинову поступило в Мосгорсуд

    Ранее официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что в надзорном ведомстве считают вину Устинова доказанной, но приговор слишком суровым.

    Прокуратура сочла вину Устинова доказанной. Но попросила не отправлять его в колонию

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    «Генпрокуратура РФ просит изменить приговор Тверского районного суда Москвы в отношении Устинова и назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы», — говорится в заявлении.

    19 сентября прокуратура также направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения осужденному актеру. Это было сделано по ходатайству адвоката Устинова Анатолия Кучерены.

    Заседание суда по этому вопросу состоится в 12:00 20 сентября. Устинов, который сейчас находится в СИЗО, выйдет на видеосвязь.

    Павел Устинов получил 3,5 года колонии 16 сентября по решению суда. Его обвинили в применении насилия к сотруднику полиции во время задержания 3 августа в центре Москвы.

    На защиту Устинова встали его коллеги-актеры и общественники.