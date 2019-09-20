Представление прокуратуры по Устинову поступило в Мосгорсуд

Мосгорсуд получил представление Генпрокуратуры на приговор актеру Павлу Устинову. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что в надзорном ведомстве считают вину Устинова доказанной, но приговор слишком суровым.

Прокуратура сочла вину Устинова доказанной. Но попросила не отправлять его в колонию Подробнее

«Генпрокуратура РФ просит изменить приговор Тверского районного суда Москвы в отношении Устинова и назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы», — говорится в заявлении.

19 сентября прокуратура также направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения осужденному актеру. Это было сделано по ходатайству адвоката Устинова Анатолия Кучерены.

Заседание суда по этому вопросу состоится в 12:00 20 сентября. Устинов, который сейчас находится в СИЗО, выйдет на видеосвязь.

Павел Устинов получил 3,5 года колонии 16 сентября по решению суда. Его обвинили в применении насилия к сотруднику полиции во время задержания 3 августа в центре Москвы.

На защиту Устинова встали его коллеги-актеры и общественники.