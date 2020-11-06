Представлен рейтинг самых непрестижных профессий в России

Граждане не хотят трудиться дворниками, продавцами, кассирами и уборщиками. Соотечественники назвали данные профессии непрестижными, поэтому не хотят посвящать им свою жизнь. По той же причине они не желают, чтобы дети заняли какую-то из этих вакансий.

Согласно данным соцопроса, 10% опрошенных не хотят видеть своих детей дворниками, а 6% — уборщиками. Работа продавца или кассира недопустима для 7% респондентов.

На четвертом месте антирейтинга расположилось сразу несколько профессий. Эту строчку разделили грузчики, водители, учителя/воспитатели и чиновники. Против профессии врача выступили 3% россиян из-за низкой зарплаты и неблагодарных пациентов.

Россия также плохо относятся к блогерам, артистам, журналистам, официантам, барменам, курьерам, космонавтам, шахтерам, строителям и юристам.

Однако 8% граждан заявили, что плохих профессий не существует.

Опрос проходил с 16 октября по 3 ноября. На вопросы ответили 1,6 тысячи родителей из 360 населенных пунктов по всей России.