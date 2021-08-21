Представителю президента России отказали в участии в саммите «Крымская платформа»

Украинская сторона не ответила на заявку на участие в саммите «Крымская платформа» руководителю рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александру Молохову. Он планировал рассказать участникам форума о диверсиях против региона, которые устраивают власти Украины.

«Правда о Крыме им не нужна, их интерес состоит только в одном: устроить пропагандистский шабаш русофобских ведьмаков на берегу Днепра», — приводит РИА «Новости» слова Молохова.

Чиновник рассказал, что хотел принять участие в «Крымской платформе» в качестве главы Международной ассоциации «Таврида». Молохов собирался сообщить участникам встречи о диверсиях против Крыма со стороны руководства Украины: о водной и экономической блокадах, о санкционной политике. Он также планировал показать, как преобразился российский регион за последние семь лет.

Молохов предположил, что украинские власти просто испугались осознания мировой общественностью факта, что никакой оккупации Крыма не было и что все это созданный пропагандой миф. Именно поэтому они оставили его заявку без внимания и не дали обратную связь.

Ранее Молохов назвал ситуацию с приглашением российской стороны на «Крымскую платформу» цирком.