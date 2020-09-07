Представители Webmoney начали внутреннюю проверку после заявления основателя Baza

В компании Webmoney проводят внутреннюю проверку после слов основателя Baza Никиты Могутина. Он рассказал о визите представителей сервиса к нему домой.

Никита Могутин сообщил, что сотрудники службы безопасности Webmoney пытались попасть в его квартиру, но их не пустила охрана. Представители компании заявили, что приходили к журналисту, потому что руководству не понравилось упоминание Webmoney в одном из материалов Baza.

При этом в самой компании признают факт визита сотрудников к Могутину, но отрицают использование «методов 90-х». По словам представителей Webmoney, служба безопасности приехала на встречу с редакцией по адресу, указанному на сайте. Оказалось, что это место постоянного проживания Никиты Могутина.

«При этом ни на кого не оказывалось какого-либо давления, высказывания о „наездах“, „слежке“, „вымогательстве“ и прочие атрибуты 90-х пусть останутся на совести автора», — заявили представители Webmoney изданию Znak.com.

Они добавили, что служба безопасности проверяла данные из публикации Baza, согласно которым сервис разглашал персональную информацию клиентов. Компания отрицает этот факт и уверяет, что материал Baza содержит недостоверные факты.