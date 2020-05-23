Представители Украины в ООН не пришли на встречу с жителями Крыма

Представители Украины, Великобритании, США и Эстонии отказались участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму. По мнению представителей России, зарубежные коллеги продемонстрировали пренебрежение.

Россия организовала заседание по «формуле Арриа». Такие заседания не относятся напрямую к мероприятиям Совета безопасности. Это выглядит как консультации, на которые можно приглашать представителей неправительственных организаций и общественности.

«Мы сожалеем, что наши украинские коллеги так и не решились участвовать в нашей „формуле Арриа“ 21 мая (хотя мы от заседания 6 марта не уклонялись). Мы не только были готовы, но и хотели предоставить им трибуну и площадку для диалога с людьми, проживающими в Крыму», — цитирует РИА «Новости» заявление российского постпредства в Совбезе ООН.

По мнению российских дипломатов, проигнорировав встречу с жителями Крыма, представители Украины, Великобритании, США и Эстонии продемонстрировали пренебрежение к тем, о судьбе кого они так сильно пекутся.

В заявлении постпредства также отмечается, что жители Крыма развеяли утверждения земляков, переехавших в Киев, о нарушениях прав человека и притеснениях на полуострове.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по результатам голосования на референдуме.