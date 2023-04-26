Общество 26 апреля 2023, 15:48 Представители «Царьграда» обсудят варианты многополярного мира на онлайн-марафоне 29 апреля

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Онлайн-марафон, на котором более 100 участников обсудят идею и варианты воплощения модели многополярного мира, пройдет 29 апреля. Об этом написал «Царьград».

Во время онлайн-встречи основатель Общества «Царьград» Константин Малофеев и директор Института «Царьград» Александр Дугин расскажут о своих представлениях многополярности, ее содержании и путях достижения.

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