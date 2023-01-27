Общество 27 января 2023, 19:02 Представители СК по Подмосковью напомнили жителям региона, как с ним можно связаться Управление СК в Московской области напомнило о различных способах связи с ним

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Следственный комитет России уделяет много внимания работе с обращениями людей. Управление СК РФ по Московской области напомнило, что у него есть несколько телефонов, а также сайт и страницы в соцсетях, где каждый желающий может обратиться в ведомство по своему вопросу.

«Каждое обращение внимательно изучается и рассматривается с разъяснением юридических аспектов в доступном формате», — заверили в СК.

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Контакты ГСУ СК РФ по Московской области:

телефон (для справочной информации): (499) 184-05-61, (499) 184-04-96;

телефон доверия: (499) 184-00-65;

телефон для приема сообщений от жителей новых субъектов РФ, а также Украины, прибывших на территорию России: (495) 624-47-42;

круглосуточный телефон «Ребёнок в опасности»: 123, 8-800-707-79-78;

телефон для приема сообщений от представителей бизнеса, подвергшихся давлению: (499) 184-07-96;

телефон для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей: 8 (967) 111-01-44.

Адрес ведомства: 127006, город Москва, ул. Садовая-Триумфальная д. 10/13

Интернет-приемная: официальный сайт

Соцсети: группа в соцсети «Вконтакте»

Жители региона могут в любое время подать обращение по вопросам открытия и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок, жалоб на действия (бездействие) и процессуальные решения следователей и руководителей следственных отделов, а также связаться с региональным ведомством по другим вопросам, требующим вмешательства со стороны руководства ГСУ СК РФ по Московской области.

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