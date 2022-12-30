Общество 30 декабря 2022, 17:58 Представители российской IT-сферы заявили, что надеются на отмену санкций других корпораций вслед за компанией Microsoft

Читать 360tv в

Американская компания Microsoft отменила действие санкций и разрешила российским пользователям скачивать операционную систему Windows. Генеральный директор ИИ-компании iPavlov Лоран Акопян в беседе с РИАМО выразил надежду на отмену санкций и других западных компаний.

По мнению специалиста, многие корпорации посмотрят на действия Windows и вслед за этой компанией могут снять санкции против России.

Реклама

Как сообщил сайт «Царьград», многие представители российской IT-сферы восприняли новость об отмене санкций компании Windows с большим интересом.

Реклама