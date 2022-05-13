Представители Роспотребнадзора подтвердили наличие запасов вакцины против холеры

Представители Роспотребнадзора заверили российских граждан в том, что в стране достаточно запасов вакцины против холеры на случай эпидемии. Об этом написала «Газета.ru».

Ранее власти Санкт-Петербурга сообщили о подготовке к возможной вспышке холеры из-за прибытия украинских беженцев. Люди приезжают из тех мест, где есть трудности с соблюдением санитарных норм и оказанием медицинской помощи, что может спровоцировать распространение кишечных инфекций.

«В Российской Федерации имеется достаточный резерв вакцины против холеры. С учетом стабильной эпидемиологической ситуации по холере на современном этапе вакцинация населения РФ нецелесообразна», — добавили в ведомстве.

На данный момент в России от холеры зарегистрирована вакцина ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб».