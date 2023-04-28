Общество 28 апреля 2023, 07:00 Представители ООН навестили украинских беженцев в Приморье Представительство МИД России рассказало о поездке делегации ООН к беженцам в Приморье Unsplash

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В Приморский край приехала делегация Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в России. Специалисты устроили семинары для омбудсменов и навестили украинских беженцев в пунктах временного размещения и на постоянном месте жительства, сообщило представительство МИД России во Владивостоке.

Они провели в Приморье четыре дня. За это время представители ООН побывали в пунктах временного размещения беженцев с Украины во Врангеле и Артеме, встретились с нашедшими постоянное жилье людьми в Большом Камне. Кроме того, прошли семинары для уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе.

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В 2022 году в регион приехали 830 беженцев, около половины из них — трудоспособного возраста. Гражданство приняли 515 человек, 155 нашли жилье через центр занятости. В госпрограмме переселения в Приморье решил воспользоваться 391 человек. Они получили сертификаты на покупку жилья и подъемные, 135 участников программы нашли работу.

В Польше украинские беженцы устроили скандал из-за решения властей переселить их из отеля с системой «все включено» с бесплатным проживанием, трехразовым питанием, уборкой, парковкой и другими услугами. В Германии вынужденных переселенцев возмутило объявление карантина из-за ветрянки у ребенка в палаточном лагере.