Представители Sony и Univеrsаl посмотрели Эрмитаж вместе с Мединским

Россия намерена заняться привлечением зарубежных организаций для съемок фильмов на территории страны. Так, представителям Sony, Universal и других компаний провели экскурсию по залам Эрмитажа в Санкт Петербурге.

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Как пишет «Фонтанка.ру», мероприятие прошло в рамках форума Международной ассоциации кинокомиссий «Синепозиум». В Санкт-Петербург приехали сотрудники 32 компаний из разных стран мира. Для некоторых визит в Россию стал первым, а кто-то уже бывал на территории страны.

«Продюсер „Безумного Макса“ и других блокбастеров Иэн Смит сказал, что был последний раз в России в 1976 году. Поэтому у него есть возможность сравнить. Мы хотим, чтобы они вернулись с хорошими впечатлениями, заряженными на совместную работу», — рассказал Министр культуры Владимир Мединский, проводивший экскурсию совместно с главой Эрмитажа Михаилом Пиотровским.

Мединский отметил, что российская сторона полностью готова к сотрудничеству с зарубежными кинокомпаниями. Уже сейчас съемочные группы могут обеспечить необходимыми кадрами для работы. Кроме того, в 14 регионах уже принят закон о частичной компенсации выплат по понесенным затратам.

«Компания приезжает и нанимает огромное количество местных кадров. Она дает работу сотням людей — не говоря уже о том, что это пропаганда страны, продвижение с точки зрения географической привлекательности. Мы знаем, насколько вырос туризм в Новой Зеландии после „Властелина колец“. Но, помимо сказанного, это экономика, потому что компания тратит здесь большие деньги», — подчеркнул министр.

Форум «Синепозиум» стартовал в Санкт-Петербурге 13 сентября и продлится до 16 числа. Мероприятие проводится уже в 43 раз, но Петербург принимает его впервые.