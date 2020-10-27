Представители «Нафтогаза» сообщили о поднятии цен на 34,7%

Представители госкомпании «Нафтогаз Украины» сообщили о поднятии цен на нефть на 34,7%. Уточняется, что жителям страны, подключившим месячный тариф, придется платить не 4,7 гривны, а 6,33 гривны за кубометр.

Потребители, которые выбрали годовой тариф, заплатят за газ не 5,24 гривны, а 6,45 гривны за кубометр. Такие изменения вступят в силу с 1 ноября, пишет сайт «Политика сегодня».

«Впрочем, внимательный клиент заметит, что по сравнению с октябрем цены выросли. Причина проста — сезон. Чем ближе к зиме, тем выше спрос на газ, поэтому высокие цены», — пояснили сотрудники компании.

Отмечается, что днем ранее «Нафтогаз» повысил стоимость газа для производителей тепла. Они заплатят 5,37 гривны за кубометр, что на 24,4% больше, чем в сентябре этого года. В первом месяце осени производители тепла платили 4,32 гривны. Предположительно, в течение нескольких дней отопление подорожает на 19,5%.

Это может произойти, потому что на Украине тариф на отопление и горячую воду на 70–80% состоит из газа. Так, если для производителей подорожал газ, то и потребители переплатят, но не только за него, но и за тепло. По этой причине расходы на коммунальные услуги занимают крупную часть доходов украинцев.