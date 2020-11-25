Представители Минтруда перечислили самые востребованные профессии в РФ

По итогам III квартала этого года больше всего в нашей стране требуется менеджеров по продажам и закупкам. В среднем их зарплата составляет от 28 тысяч до 400 тысяч рублей. Второе место заняли продавцы. Стоимость их труда варьируется в промежутке от 20 тысяч до 150 тысяч рублей. Третьими стали рабочие в строительстве и ЖКХ с оплатой труда размером от 20 тысяч до 100 тысяч рублей.

Также в пятерку самых нужных профессий попали рабочие в промышленности и водители транспортных средств. Помимо прочего, в нашей стране востребованы инженеры, административные работники, уборщики и помощники по хозяйству, медицинские специалисты и повара.

По информации сотрудников министерства, запросы работодателей уже частично вернулись к уровню, который был до наступления сложной эпидемической ситуации.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией в марте текущего года.