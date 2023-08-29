Представители магазина «Читай-город»: средний чек на школьные канцтовары в 2023 году составил 1900 рублей | 360°

Общество 29 августа 2023, 13:21 Представители магазина «Читай-город»: средний чек на школьные канцтовары в 2023 году составил 1900 рублей

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Средний чек при покупке канцелярских товаров для школы в этом году составил 1900 рублей. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на представителей сети книжных магазинов «Читай-город».

Стоимость канцелярии в 2023 году практически никак не изменилась по сравнению с прошлогодними показателями. На покупку самых популярных школьных товаров, включая рюкзак и тетради, у родителей в среднем уходит 3800 рублей.

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Отмечается, что уход зарубежных брендов с отечественного рынка никак не сказался на ассортименте товаров для школы.