Представители Крыма не смогли полноценно выступить на форуме ООН из-за санкций

Выступление крымчан на Европейском региональном форуме ООН в Женеве оказалось неполноценным. Проблемы возникли из-за санкций: американское программное обеспечение дало сбой.

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина, которую процитировало РИА «Новости», рассказала о возникших сложностях с конференц-связью. Ее на форуме обеспечивает американская компания коммуникационных технологий Zoom Video Communications.

«В связи с тем, что Крым находится под санкциями, данная программа в нашем регионе не работает», — пояснила Гридчина.

Крымчанам пришлось регистрироваться «обходными путями». Во время тоже возникли сбои — не было обратного звука и видео. С администраторами форума общение шло только в переписке.

«К сожалению, из-за санкций мы были ограничены в своих правах полноценно общаться и доносить до мирового сообщества свое мнение», — подчеркнула глава украинской общины Крыма.

Она уже направила в ООН рекомендации обеспечить представителей полуострова на форуме равными возможностями при участии в международных мероприятиях.

На аналогичные проблемы во время выступления обратил внимание и член Общественной палаты РФ и Крыма Иван Абажер. Кроме видео отсутствовал и синхронный перевод его речи с английского на русский. Подобное общественник назвал непозволительными.

«Участники из всех стран мира должны иметь равные права и возможности», — заметил Абажер.

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец не исключил тот факт, что технические трудности были созданы искусственно. Создавалось впечатление, что крымчанам мешали выступать. «Правду о российском Крыме» до мировой общественности они все равно донесли.

Европейский региональный форум ООН посвящен противодействию разжигания вражды в социальных сетях и к меньшинствам. Мероприятие проходит в Женеве.