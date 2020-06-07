Представители коренных народов Таймыра посетили место аварии в Норильске

7 июня делегация коренных малочисленных народов Таймыра посетила место разлива нефтепродуктов рядом с ТЭЦ-3 в Норильске, чтобы увидеть, как идет ликвидация.

«Мы всегда взаимодействуем с коренными малочисленными народами Севера. Ведь мы находимся на территории, где они живут и работают», — отметил вице-президент компании «Норникель» Николай Уткин. — «Коренным народам важно на это посмотреть, всё-таки они хозяйничают в этих местах. Мы хотим их поддержать, это не простые слова, а принятые решения».

Вице-президент компании «Норникель» Николай Уткин

Речь идёт о двух проектах, запланированных для реализации «Норникелем» на Таймыре, в районе озера Пясино, о которых рассказал президент компании Владимир Потанин во время видеоконференции с главой государства Владимиром Путиным. Первый пункт новой программы помощи — увеличение поголовья оленей, второй — разведение и выпуск в водоёмы молоди ценных рыб.

Делегация народов Севера во время визита на место аварии осмотрела территорию ТЭЦ-3 и береговую зону реки Амбарной, ознакомилась с ходом работ по сбору дизельного топлива.

Один из прибывших на место ЧС, заместитель председателя Таймырского Долгано-Ненецкого Совета депутатов Сергей Сизоненко отметил: «Земля и воды — живые, поэтому глядя на произошедшее, чувствуешь эту боль. Но, с другой стороны, я вижу, что к этой проблеме никто не остался равнодушным. Здесь работает и МЧС, и представители других компаний, много работников, установлены боны. Видно, что брошены все силы, чтобы остановить этот процесс. Дальше будет еще очистка и культивация. Понятно, что процесс впереди долгий и трудоемкий».

Представители малочисленных народов Таймыра готовы к активному сотрудничеству с компанией и борьбе за экологию всеми способами. Кроме того, представители общин, свято чтящие свои традиции, совершили обряд «кормления» реки и попросили прощения у духа воды за причинённый ущерб.

Депутат райсовета Аксинья Поротова призналась: «Никто не виноват в этой трагедии, никто её не устраивал, но пожинать плоды нам теперь вместе. Надеюсь, что все восстановят».

7 июня стало известно, что темпы очистительных работ многократно увеличились. За последние сутки было собрано 853 кубометра водонефтяной смеси — это почти столько же, сколько было собрано за всё предшествующее время. Всего откачано более 1,7 тыс кубометров загрязнённой воды. Сорбентами обработано 20 км береговой линии, вывезено 50 тыс тонн загрязнённого нефтепродуктами грунта. По оценкам специалистов, активные спасательные работы продлятся до двух недель, затем Росприроднадзор и экологи продолжат точечное восстановление экосистемы Таймыра.