Представители Google объяснили, что отразится ли на российских клиентах банкротство «дочки»

Компания Google и дальше будет предоставлять бесплатные сервисы пользователям из России, несмотря на возможное прекращение работы офиса, связанное с банкротством. Об этом сайту NEWS.ru рассказали в пресс-службе компании.

«Мы продолжим предоставлять бесплатные сервисы, такие как Поиск, YouTube, Gmail, Карты, Android и Play, нашим пользователям», — сообщили представители Google.

Российское ООО «Гугл» собирается подать заявление в суд о признании собственного банкротства в связи с невозможностью исполнения денежных обязательств. Сейчас компания должна выплатить оборотный штраф на сумму более 7,2 миллиарда рублей.