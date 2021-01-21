Представители Генпрокуратуры сообщили о фейках во время пандемии COVID-19
Представители Генпрокуратуры сообщили о фейках, появившихся во время пандемии коронавируса. За минувший год было направлено около 150 требований заблокировать доступ к недостоверной информации по теме COVID-19, пишет сайт RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Чаще всего выявлялись публикации о сокрытии властями и медицинскими организациями реальных масштабов распространения инфекции и человеческих жертв», — уточнили в пресс-службе.
Помимо прочего, речь в непроверенных источниках шла о том, что якобы коронавирусной инфекции не существует, а введенные ограничения излишни. Также в настоящий момент приобретают популярность псевдодокументальные фильмы о конспирологических теориях, касающихся COVID-19.
Еще были найдены сайты, торгующие поддельными пропусками для перемещения по Москве и интернет-порталы для незаконного взыскания штрафов за несоблюдение мер безопасности.