Представители французской компании обозначили важность МАКС

Представители французского предприятия S.E.R.E.M.E отметили важность Международного авиационно-космического салона (МАКС), который сегодня открылся в Жуковском. Об этом сообщило РИА ФАН.

«В 2021 году МАКС — это единственный авиационный салон в мире, что очень здорово. Важно, что несмотря на коронавирус, в отрасли что-то происходит. Видно, что рынок в России развивается понемногу», — заметил президент S.E.R.E.M.E Макс Штайнберг.

По его словам компания продолжает работать с Россией, несмотря на замедление проектов из-за коронавируса.

Представитель S.E.R.E.M.E Филипп Сологуб добавил, что для французских фирм МАКС является дверьми на российский рынок.

«Это один из самых больших салонов, который для нас очень важен, и мы стараемся его никогда не пропускать», — подчеркнул собеседник информагентства.