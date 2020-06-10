Представители Ефремова не извинились перед семьей погибшего водителя

«Никто не связывался с семьей», — отметил собеседник агентства. Он предположил, что через некоторое время будет подан иск о возмещении вреда.

Адвокат также упомянул, что будет работать с семьей погибшего Сергея Захарова на безвозмездных условиях.

«Это было мое условие», — заявил он.

Ранее стало известно, что похороны Захарова пройдут завтра в его родной деревне в Рязани.

ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце. Михаил Ефремов в пьяном виде врезался на своем «Джипе» в фургон «Лада». Пострадавший курьер в тяжелом состоянии был госпитализирован и на следующий день скончался.

По факту аварии было возбуждено уголовное, актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Накануне решением суда его заключили под домашний арест, который будет длиться два месяца.