Представители Ефремова не извинились перед семьей погибшего водителя
«Никто не связывался с семьей», — отметил собеседник агентства. Он предположил, что через некоторое время будет подан иск о возмещении вреда.
Адвокат также упомянул, что будет работать с семьей погибшего Сергея Захарова на безвозмездных условиях.
«Это было мое условие», — заявил он.
Ранее стало известно, что похороны Захарова пройдут завтра в его родной деревне в Рязани.
ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце. Михаил Ефремов в пьяном виде врезался на своем «Джипе» в фургон «Лада». Пострадавший курьер в тяжелом состоянии был госпитализирован и на следующий день скончался.
По факту аварии было возбуждено уголовное, актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Накануне решением суда его заключили под домашний арест, который будет длиться два месяца.