    10 июня 2020, 21:25

    Представители Ефремова не извинились перед семьей погибшего водителя

    Александра Каширина

    Представители актера Михаила Ефремова не извинились и не предлагали компенсацию семье сбитого водителя Сергея Захарова. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя потерпевших Александра Добровинского.

    «Никто не связывался с семьей», — отметил собеседник агентства. Он предположил, что через некоторое время будет подан иск о возмещении вреда.

    Адвокат также упомянул, что будет работать с семьей погибшего Сергея Захарова на безвозмездных условиях.

    «Это было мое условие», — заявил он.

    Ранее стало известно, что похороны Захарова пройдут завтра в его родной деревне в Рязани.

    ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце. Михаил Ефремов в пьяном виде врезался на своем «Джипе» в фургон «Лада». Пострадавший курьер в тяжелом состоянии был госпитализирован и на следующий день скончался.

    По факту аварии было возбуждено уголовное, актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Накануне решением суда его заключили под домашний арест, который будет длиться два месяца.