Адвокат пострадавшей в аварии с блогером Эдвардом Билом Андрей Князев чуть позже представит следствию свою позицию. Пока он ознакамливается с материалами уголовного делами, рассказал он «360».

«Стратегии, безусловно, есть. <…> Свою позицию мы следствию изложим, но я думаю, это будет немножко чуть позже. Нужно понять, какая квалификация пока следователями дана деяниям нашего главного героя, какие доказательства собраны, характеристики его личности, лишен он, не лишен водительского удостоверения, другие обстоятельства», — пояснил Князев.

С ним никто не связывался из представителей Била. Адвокат уточнил, что с мужем потерпевшей, Константином, тоже никто не выходил на связь и извинений не приносил, не делал предложений по компенсации.

«Все что мы видим, это то, что в СМИ появляется. Насколько из своей адвокатской практики могу сказать, предложения о компенсации и возмещении вреда делаются все-таки не через средства массовой информации, а немножко в другом порядке», — отметил Князев.

Он пока не знает, с каким ходатайством следствие выйдет в суд.

«Будет это домашний арест, будет это мера пресечения в виде заключения под стражу, чем они это ходатайство одно, так и второе будут мотивировать. Изучив эти документы, можно будет сформировать свою позицию. Без документов я ничего не могу сказать», — добавил Князев.

Ранее адвокат Виталий Бородин отказался дальше представлять интересы пострадавшей в аварии с Эдвардом Билом. По его словам, «не нашли взаимопонимания».

Семья пострадавшей женщины будет настаивать на том, чтобы блогер понес законное наказание.

Авария произошла 1 апреля. Эдвард Бил за рулем спортивной Audi на полном ходу вылетел на встречку на Новинском бульваре в Москве и врезался в Volkswagen, которым управляла женщина. Немецкая машина превратилась в груду металлолома, а водитель получила тяжелейшие травмы. Пострадавшая перенесла несколько операций, лежит в реанимации в очень тяжелом состоянии.