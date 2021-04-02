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    02 апреля 2021, 16:56

    Представители думы Среднеуральска назвали дату избрания мэра

    Полина Петрова

    Представители городской думы Среднеуральска сообщили, что депутаты выберут нового мэра 8 апреля, написал сайт URA.ru.

    Представители думы Среднеуральска назвали дату избрания мэра

    «Накануне состоялся второй этап конкурса по избранию главы города. Свои программы представили [член облизбиркома от ЛДПР] Антон Безденежных, Александр Ковальчик и Яков Петров», — отметили в представительном органе.

    Комиссия внесла на рассмотрение думы две последние кандидатуры. На заседании были депутаты гордумы, общественники, а также бывший мэр Андрей Зашляпин.