Представители думы Среднеуральска назвали дату избрания мэра

Представители городской думы Среднеуральска сообщили, что депутаты выберут нового мэра 8 апреля, написал сайт URA.ru.

«Накануне состоялся второй этап конкурса по избранию главы города. Свои программы представили [член облизбиркома от ЛДПР] Антон Безденежных, Александр Ковальчик и Яков Петров», — отметили в представительном органе.

Комиссия внесла на рассмотрение думы две последние кандидатуры. На заседании были депутаты гордумы, общественники, а также бывший мэр Андрей Зашляпин.