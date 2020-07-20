Представители армянской и азербайджанской диаспор в Петербурге прокомментировали драку в Лондоне

«Нужно понимать, что мы с вами живем в Петербурге, в самом многонациональном и мультикультурном городе России, и любая попытка разжигания межнациональной розни может привести к серьезным последствиям», — предупредил председатель Азербайджанской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Вагиф Мамишев.

По его словам, ситуация в британской столице показала, что может произойти, когда люди проводят несанкционированные акции, поддавшись эмоциям.

В свою очередь председатель армянской общины Санкт-Петербурга Карен Мкртчян также заметил, что Петербургу не стоит равняться на Лондон в вопросе межнационального мира.

«Слаженная работа нас как руководителей общин, координация с городским правительством и силовыми структурами позволяет не доводить дело до каких-либо провокаций и столкновений», — обратил внимание собеседник издания.