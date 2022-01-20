Представители AliExpress заявили, что у россиян вырос интерес к садоводству

Исследования, проведенные компанией AliExpress Россия, свидетельствуют о том, среди российских граждан увеличился интерес к садоводству. Спрос на удобрения за IV квартал прошлого года вырос в 17,5 раза, написал сайт «Ридус».

Кроме того, увеличился спрос на товары для ухода за растениями - в 12,4 раза. Чаще всего покупатели интересовались кистедержателями для помидоров, опорами и пластиковыми зажимами. Спрос на горшки вырос в 8,2 раза.

Данные аналитиков также говорят о том, что покупатели чаще стали интересоваться товарами для выращивания растений без почвы. В их числе отмечены: нагревательные коврики для рассады, дышащие горшки для корневых систем и гроубоксы.

В списке наиболее частых покупок оказались семена низкорослых томатов, карликового граната, арбузных огурцов и клубники.