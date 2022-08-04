Участниками Восточного экономического форума станут представители 40 стран

Свое участие за месяц до начала VII Восточного экономического форума подтвердили представители 40 стран. Планируется, что во Владивосток приедут главы государств и гости высокого уровня. С таким заявлением выступил советник президента России и ответственный секретарь организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков. Его заявление опубликовано на сайте Россотрудничества.

Советник президента России подчеркнул, что такой повышенный интерес подтверждает, что форум стал самой востребованной деловой площадкой для расширения сотрудничества между странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Традиционно подготовлена насыщенная деловая программа, посвященная самым актуальным вопросам развития Дальнего Востока, глобальной и региональной экономики, международного сотрудничества, а также обсуждению траектории выхода из кризиса и новой архитектуры мира», — заявил Кобяков.

Он напомнил, что главной заявленной темой форума стала фраза «На пути к многополярному миру». В новых условиях требуется перестройка бизнес-процессов и поиск новых точек для экономического сотрудничества.

«Уверен, что Восточный экономический форум в очередной раз подтвердит статус ведущей коммуникационной площадки в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — подчеркнул Антон Кобяков.

VII Восточный экономический форум состоится с 5 по 8 сентября 2022 года во Владивостоке. В его программу включили более 70 деловых мероприятий, в том числе бизнес-диалоги: «Россия — Индия», «Россия — Вьетнам», «Россия — АСЕАН». Кроме того на мероприятии пройдет заседание делового совета «Россия — Китай» и конференция по инвестициям и торговле в Арктике.