Общество 22 ноября 2023, 07:01 Представители 183 стран захотели приехать на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи Путин: РФ встретит участников Всемирного фестиваля молодежи как дорогих гостей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Всемирный фестиваль молодежи откроется в Сочи через 100 дней. Организаторы получили заявки из 183 стран мира. Президент России Владимир Путин поприветствовал будущих участников мероприятия и заявил, что их примут, как дорогих гостей. Видеообращение опубликовали на сайте Кремля.

«Это яркое событие состоится в Сочи на федеральной территории „Сириус“. Мы будем встречать там гостей со всей нашей планеты как самых дорогих гостей», — сказал он.

Реклама

Хотя Всемирный фестиваль молодежи пройдет 1 марта 2024 года, оргкомитет уже получил более 250 тысяч заявок из 183 стран мира. Владимир Путин заявил, что это показало — нет силы выше дружбы. По его словам, делегатов заинтересовали традиции, ценности и достижения России.

Обратный отсчет дней до открытия фестиваля запустили на международной выставке-форуме «Россия». Президент поприветствовал будущих участников и выразил уверенность в том, что фестиваль станет значимым шагом к созданию многополярного мира.

Росмолодежь прогнозировала, что в фестивале примут участие делегаты 155 стран, в том числе из Шанхайской организации сотрудничества. Отбор волонтеров стартовал в сентябре.