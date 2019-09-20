Представителей Google и Facebook пригласили в Госдуму по вопросу вмешательства в дела России
Глава комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев рассказал, что заседание комиссии с участием компаний из США назначено на 27 сентября.
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«У нас планируется следующее заседание с приглашением Google и Facebook даже несмотря на то, что у них полномочий по обеспечению требований нашего законодательства не имеется», — приводит «Интерфакс» слова Пискарева.
Глава комиссии заявил, что депутатам хотелось бы поговорить о том, почему происходит это самое вмешательство и как надо реагировать на явные нарушения российского законодательства, если полномочий по обеспечению требований нет.
8 сентября Роскомнадзор объявил о том, что во время выборов в России на платформах Google и Facebook размещалась политическая реклама. В ведомстве расценили это как вмешательство о внутренние дела страны и препятствование в проведении демократических выборов.