Представителей Google и Facebook пригласили в Госдуму по вопросу вмешательства в дела России

Представители американских компаний Google и Facebook должны будут явиться на ковер в российский парламент. На комиссии Госдумы будут решать вопрос по поводу вмешательства во внутренние дела РФ.

Глава комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев рассказал, что заседание комиссии с участием компаний из США назначено на 27 сентября.

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«У нас планируется следующее заседание с приглашением Google и Facebook даже несмотря на то, что у них полномочий по обеспечению требований нашего законодательства не имеется», — приводит «Интерфакс» слова Пискарева.

Глава комиссии заявил, что депутатам хотелось бы поговорить о том, почему происходит это самое вмешательство и как надо реагировать на явные нарушения российского законодательства, если полномочий по обеспечению требований нет.

8 сентября Роскомнадзор объявил о том, что во время выборов в России на платформах Google и Facebook размещалась политическая реклама. В ведомстве расценили это как вмешательство о внутренние дела страны и препятствование в проведении демократических выборов.