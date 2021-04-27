Представитель ВОЗ призвала россиян проявлять осторожность на майских выходных

Представитель ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) в РФ Мелита Вуйнович обратилась к россиянам с призывом проявлять осторожность во время майских праздников и по возможности избегать большого скопления людей. Об этом сообщил ТАСС.

«Любые праздники — это время, которое мы проводим с семьей и нашим ближайшим окружением. Важно помнить, что мероприятия и встречи, где собираются вместе люди всех возрастов, в том числе родственники и друзья, влекут за собой существенный риск более интенсивной передачи COVID-19», — цитирует Вуйнович Piter.tv.

Она заметила, что люди, находясь среди родственников и друзей, могут чувствовать себя неловко из-за необходимости носить маску и сохранять необходимую дистанцию. Однако эти меры важны, поскольку они играют значительную роль в сохранении здоровья и обеспечении безопасности.