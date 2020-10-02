Представитель ВОЗ предостерег Россию от повторных ограничений из-за COVID-19

Всемирная организация здравоохранения призвала Россию избегать повторного введения жестоких карантинных мер из-за ситуации с коронавирусом. Такое заявление сделала представитель ВОЗ в стране Мелита Вуйнович.

Об этом она сообщила в интервью Forbes.

«Реакция на пандемию в октябре — она не такая, как в феврале. Потому что мы знаем вирус, мы хорошо понимаем, как он себя ведет, поэтому мы можем давить на него, но сохранять при этом социально-экономическую жизнь», — подчеркнула она.

Мелита Вуйнович отметила, что локдауны парализуют не только экономику, но и систему здравоохранения. Из-за такой ситуации появляются проблемы с лечением других серьезных болезней — сердечно-сосудистых, онкологических, диабета. Кроме того, изоляция и отказ от привычной жизни оказывает давление на психику людей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице ситуация с коронавирусом близка к критической. Глава столицы заявил, что властям придется ввести жесткие ограничения, если не удасться остановить рост числа заражений. Собянин обязал все компании и предприятия Москвы, кроме медицинских, оборонных, а также «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей, перевести не менее 30% сотрудников на удаленку.

Кроме того, на дистанционный режим работы переведут сотрудников старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания. Им также посоветовали как можно реже выходить на улицу и ограничить социальные контакты.