Общество 14 марта 2024, 11:07 Представитель Uteens Рогаль: воспитание детей в парадигме «детсад — школа — университет» может сделать их пассивными

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Продюсер платформы по профориентации подростков в креативных индустриях Uteens Наталья Рогаль в беседе с изданием «Сноб» объяснила, зачем подростку следует начинать работать еще до своего совершеннолетия.

Ранее сервис по поиску работы HeadHunter провел исследование и выяснил, что спрос на труд подростков в возрасте от 14 лет в России за прошедший год вырос в три раза.

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Эксперт считает, что воспитание детей в строгой парадигме «детский сад — школа — университет» может сделать подростков пассивными, подверженными чужому влиянию. В некоторых случаях это приводит к финансовой безграмотности и искаженному «чувству денег».

Рогаль отметила, что чем раньше подросток получит первый заработок, тем быстрее он разовьет финансовую грамотность, столкнется с ошибками и необходимостью анализировать их.