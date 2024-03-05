Общество 05 марта 2024, 15:39 Представитель «Уралуправтодора» Зимин: камеры фотофиксации играют важную роль в предотвращении аварий в Тюмени

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Замначальника филиала ФКУ «Уралуправтодор» в Тюмени Егор Зимин в беседе с изданием «ФедералПресс» прокомментировал данные о высоком уровне смертности на трассе Р-404 «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск».

По его словам, организация пытается решить проблему с помощью капитального ремонта и реконструкции участков дороги, расширения проезжей части до четырех полос, разделения встречных потоков барьерным ограждением.

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Кроме того, как отметил Зимин, специалисты устанавливают устройства вандалозащищенных боксов для размещения в них передвижных камер фотовидеофиксации, устройства проблесковых маячков красно-синего цвета, освещение со светодиодными знаками и проекторами горизонтальной разметки.

«Немаловажный фактор, оказывающий эффект на снижение аварийности, — это установка стационарных камер фотофиксации нарушений ПДД», — добавил представитель «Уралуправтодора».