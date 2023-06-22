22 июня 2023, 13:10
Представитель «ТСН Недвижимость» Порфенкова дала советы, как сбить цену на аренду недвижимости
Юлия Порфенкова: можно предложить оплату на несколько месяцев вперед
Руководитель офиса компании «ТСН Недвижимость» в городе Пушкино Юлия Порфенкова в разговоре с изданием РИАМО рассказала, что сбить цену на аренду недвижимости можно, если предложить хозяину квартиры или дома внести оплату за несколько месяцев вперед.
Эксперт также порекомендовала проанализировать рынок жилья в конкретном районе, и если цена на ту квартиру, которую вы хотите заполучить, завышена, то можно смело предлагать свою цену.
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Если в квартире имеются недостатки по технике или ремонту, можно также попросить скидку, резюмировала руководитель офиса компании.
Недвижимость
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