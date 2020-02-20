Представитель Титова: Шнуров сам изъявил желание вступить в «Партию Роста»

По словам Беляевой, в «Партии роста» есть четкий алгоритм вступления. Вначале человек изъявляет желание вступить в фракцию, затем ее члены либо соглашаются с этим, либо нет. За кандидатуру артиста все проголосовали единогласно.

«Сегодня как раз было голосование по кандидатуре Сергея Шнурова. Он вступил в петербургское отделение партии», — уточнила Беляева.

По данным информагентства, Шнурова избрали делегатом на съезд фракции от петербургского отделения. Пока неизвестно, что именно будет делать музыкант в «Партии роста».