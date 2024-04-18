Общество 18 апреля 2024, 12:55 Представитель Softline Чигин порекомендовал россиянам скачивать приложения из официальных источников

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Руководитель отдела технологической экспертизы Softline Денис Чигин в беседе с ИА НСН призвал российских граждан скачивать приложения на смартфон только из официальных источников.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин заявил, что аферисты пытаются втянуть пользователей в преступные схемы через VPN-сервисы.

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«Установка любого программного обеспечения, не только VPN-сервисов, из ненадежного источника всегда влечет за собой риски незапланированно „приобрести“ вредоносный функционал», — сказал Чигин.

Хорошо, если на устройстве есть антивирусное ПО, которое выявляет аномальное поведение приложений, добавил эксперт.