Общество 28 июля 2023, 13:21 Представитель сервиса «Подработка» Ветерков рассказал, как не потерять мотивацию на работе во время жары Представитель сервиса «Подработка» Ветерков: стоит заранее составить рабочий план на день

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Если вы чувствуете, что ваша производительность во время летнего периода страдает, то можно заранее составить план на рабочий день, при этом стараясь не перерабатывать. Об этом изданию Life рассказал операционный директор сервиса «Подработка» Александр Ветерков.

Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, что 29% россиян хотели бы сокращенный рабочий день в жару, а 27% опрошенных хотели бы во время летнего периода работать на удаленке.

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Ветерков порекомендовал россиянам стараться вести активную жизнь: ходить на экскурсии, кино, музеи, в походы. Таким образом вы не будете ощущать, что лето проходит мимо вас, добавил эксперт.