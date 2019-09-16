Представитель РПЦ раскритиковал Собчак за свадебный танец после венчания

В РПЦ не одобрили поведение Ксении Собчак во время свадьбы. Все дело в откровенном свадебном танце, который она показала мужу Константину Боголомолову и гостям во время празднования. Оно прошло вскоре после венчания.

«Не думал, что вернусь к этой теме — свадьбе Собчак и Богомолова. Конечно, тот перфоманс, тот „свадебный танец“, видео которого еще и массово разошлось в интернете, мягко говоря, мало сочетается с поведением пары, только что повенчавшейся в церкви», — написал в своем Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

При этом он напомнил, что перед совершением таинства священник провел с Богомоловым и Собчак беседу о смысле христианского брака. При этом пара «письменно засвидетельствовала раскаяние в своих недостойных делах в прошлом».

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Легойда предположил, что священнослужитель надеялся, что молодожены сделали это искренне. Однако последовавшие за венчанием поступки свидетельствовали об обратном.

«Кого люди пытаются обмануть? Церковь? Бога? А ведь обмануть можно только себя… Да, у всех бывают падения, да, все согрешают. Но зачем давать обеты Богу, если ты не собираешься их выполнять?» — задался вопросом представитель РПЦ.

При этом он добавил, что Бог все равно будет ждать настоящего покаяния.

Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились 13 сентября. В ЗАГС они приехали на катафалке, а потом пересели в карету. На ней они отправились в храм «Большое Вознесение», где обвенчались. Праздничная часть свадьбы прошла в музеи Москвы.