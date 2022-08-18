Представитель Роспотребнадзора Раева рассказала, как избавиться от мух

Начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева сообщила, что мухи являются переносчиками множества болезнетворных бактерий, а также гельминтов. О том, как от них избавиться, она рассказала в беседе с радиостанцией Sputnik.

По словам эксперта, чтобы не привлекать мух в жилое помещение, необходимо прятать еду в закрытых емкостях.

«Необходимо проводить дезинсекцию и уничтожать этих насекомых. Нужно установить сетки на окна, регулярно убирать помещения, чтобы в квартире не появились мелкие мушки, важно не заливать цветы, чтобы они не подгнивали. Что касается пищевых продуктов, то их надо время от времени перебирать, чтобы в них не появилась гниль и не создавались благоприятные условия для развития насекомых. Скоропортящиеся продукты нужно хранить в холодильнике, а те, что могут находиться при комнатной температуре, например, кондитерские изделия или фрукты, лучше закрывать крышкой или хранить под специальными сетками для такого рода продукции», — сказала Раева.

Она посоветовала для борьбы с насекомыми использовать липкие ленты.

«Здесь надо понимать, что развешивать эти ленты надо не непосредственно над кухонным столом или плитой, чтобы прилипшие мухи не отвалились потом в те продукты, которые лежат на столе или готовятся на плите. Оптимальный вариант — развешивать ленты там, где насекомые обычно залетают в помещение, например, перед окнами», — резюмировала Раева.