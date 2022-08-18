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    18 августа 2022, 10:32

    Представитель Роспотребнадзора Раева рассказала, как избавиться от мух

    Оксана Лавнюженко

    Начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева сообщила, что мухи являются переносчиками множества болезнетворных бактерий, а также гельминтов. О том, как от них избавиться, она рассказала в беседе с радиостанцией Sputnik.

    По словам эксперта, чтобы не привлекать мух в жилое помещение, необходимо прятать еду в закрытых емкостях.

    «Необходимо проводить дезинсекцию и уничтожать этих насекомых. Нужно установить сетки на окна, регулярно убирать помещения, чтобы в квартире не появились мелкие мушки, важно не заливать цветы, чтобы они не подгнивали. Что касается пищевых продуктов, то их надо время от времени перебирать, чтобы в них не появилась гниль и не создавались благоприятные условия для развития насекомых. Скоропортящиеся продукты нужно хранить в холодильнике, а те, что могут находиться при комнатной температуре, например, кондитерские изделия или фрукты, лучше закрывать крышкой или хранить под специальными сетками для такого рода продукции», — сказала Раева.

    Она посоветовала для борьбы с насекомыми использовать липкие ленты.

    «Здесь надо понимать, что развешивать эти ленты надо не непосредственно над кухонным столом или плитой, чтобы прилипшие мухи не отвалились потом в те продукты, которые лежат на столе или готовятся на плите. Оптимальный вариант — развешивать ленты там, где насекомые обычно залетают в помещение, например, перед окнами», — резюмировала Раева.