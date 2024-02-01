Общество 01 февраля 2024, 12:34 Представитель Росмолодежи Мурадян: квоты для трудовых мигрантов нужно регулировать в зависимости от нужд отрасли

Читать 360tv в

Вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежь Гарри Мурадян в беседе с ИА НСН сообщил, что квоты для трудовых мигрантов следует регулировать в зависимости от нужд определенной отрасли.

Он добавил, что задача страны в том, чтобы экономика получала достаточно большое количество трудовых ресурсов.

Реклама

«Для каждой отрасли должны быть свои квоты, нужно вести диалог с работодателями, чтобы вовремя понимать, какую квоту нужно увеличить, а какую приостановить», — сказал Мурадян.

Ранее СМИ писали, что в стране обострилась борьба работодателей за кадры. Промышленные предприятия, не желающие повышать зарплату, не выдерживают конкуренции.