Представитель Рослесинфорга рассказал о ситуации с лесными пожарами в 2021 году

Пресс-секретарь Рослесинфорга Ксения Богданова рассказала RT о ситуации с лесными пожарами в России в 2021 году. Из-за аномальной жары пожаров было очень много.

«С точки зрения пожаров, действительно, трагический год, очень много сгорело. Государство обратило внимание на эту проблему, выделено дополнительное финансирование», — сказала Богданова.

Она отметила, что леса горят не первый год, а существует эта проблема не только в России, но и по всему миру.

Второй проблемой является незаконная вырубка лесов. Однако с 1 января в России действует закон, согласно которому необходимо подтверждать легальность заготовленной древесины и оформлять на нее специальный документ.

«Соответственно, мы перекрыли кислород тем, кто заготавливает наш лес без документов и без прав на заготовку этой древесины», — заключила Богданова.