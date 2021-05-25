Представитель Прохорова опроверг сообщения о травме миллиардера

Сообщение о том, что российский миллиардер Михаил Прохоров чуть не отрубил себе ногу топором, — это фейк. С ним все в порядке. Об этом «360» рассказал руководитель его пресс-службы Андрей.

«Я опровергаю эту информацию. <…> Информация не соответствует действительности», — заявил собеседник.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Прохоров 23 мая в своем загородном доме метал боевой топор, который отскочил и попал ему в ногу. По данным канала, его на скорой отвезли в одну из элитных московских больниц, где врачи отметили, что травма якобы не такая серьезная, как могла быть.

В апреле журнал Forbes составил список из 17 российских миллиардеров-холостяков. 55-летний Михаил Прохоров занял четвертую строчку рейтинга с состоянием 11,4 миллиарда долларов. Первые три места заняли создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова (17,2 миллиарда долларов), владелец «Альфа-Групп» и инвестиционной компании LetterOne Holdings Михаил Фридман (15,5 миллиарда долларов) и владелец инвестиционной компании Millhouse Роман Абрамович (14,5 миллиарда долларов).