Представитель президента Татарстана опроверг дарение машины жене экс-президента Киргизии

Представитель президента Татарстана Лилия Галимова опровергла информацию о том, что Рустам Минниханов дарил автомобиль жене бывшего президента Киргизии Раисе Атамбаевой.

«От имени президента Татарстана никакие именные автомобили [Атамбаевой] не вручались», — сказала Галимова «Интерфаксу».

Представитель президента объяснила, что Минниханов в июне встречался с представителями татарской диаспоры Киргизии и те попросили автомобиль для нужд центра «Туган тель» — он объединяет более 60 тысяч татар в стране. По словам Галимовой, президент Татарстана поддержал это обращение и передал информацию в благотворительный фонд при Всемирном конгрессе татар.

Фонд приобрел автомобиль для диаспоры и передал его в ее управление, отметила Галимова, заявив, что диаспора сама решала, как использовать транспортное средство.

Ранее в СМИ сообщалось, что после публикации фотографий Атамбаевой на остановке общественного транспорта в Бишкеке Минниханов подарил ей новый автомобиль представительского класса с оплатой зарплаты водителю и всех сопутствующих расходов. В частности, об этом сообщало агентство РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Социал-демократической партии (СДПК) Киргизии.

Раиса Атамбаева по национальности является татаркой.