Представитель президента Песков посчитал домыслы о гибели Зиничева кощунственными измышлениями

Существует только одна реальная версия гибели руководителя МЧС РФ Евгения Зиничева, ее официально озвучили. Все остальные предположения — кощунственные измышления, не соответствующие действительности. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Там версий нет, есть одна реальная версия, все остальное — это уже достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления», — сказал Песков, комментируя вопрос СМИ, какую версию гибели главы МЧС доложили президенту. Пресс-секретаря президента процитировал ТАСС.

При этом он не стал отвечать на вопрос о том, произошла ли трагедия во время учений, уточнив, что вчера уже было все сказано.

Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября в Норильске. Он решил помочь режиссеру Александру Мельнику, который поскользнулся у края скалы. В итоге они оба погибли.

Зиничеву было 55 лет. Он работал в ФСБ, стал главой МЧС в 2018 году, в 2020-м получил звание генерала армии. Президент Владимир Путин посмертно присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России.

Мельнику было 63 года. Он приехал в Норильск, чтобы снять новый документальный фильм, посвященный развитию Арктики и Северного морского пути.