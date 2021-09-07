Представитель президента Песков ответил на вопрос об ужесточении наказания педофилам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведется работы по возможному ужесточению наказания педофилам. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Нет, никакой работы в администрации президента не ведется. Свои функции выполняют правоохранительные органы», — сказал Песков.
Так он прокомментировал новость об убийстве двух девочек в Киселевске.
Во вторник в Киселевске нашли тела двух 10-летних школьниц. Подозреваемый в убийстве задержан. Он находится на допросе. Против него завели уголовное дело об убийстве двух малолетних. Расследование находится под контролем главного аппарата Следственного комитета России.
Сенатор Валерий Рязанский заявил, что педофилов в РФ надо кастрировать в принудительном порядке.
«За тяжкие преступления против детей нужно вводить пожизненное заключение без возможности рассмотрения смягчающих обстоятельств», — подчеркнул политик.
По его словам, тема ужесточения наказания за преступления против несовершеннолетних не раз поднималась в парламенте, готовились законодательные инициативы.